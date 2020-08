Marcia contro il razzismo, in 50mila a Washington

Usa - A 57 anni dal celebre discorso di Martina Luther King, la manifestazione ha ricordato gli afroamericani colpiti dalla polizia

Washington – In 50mila sono scesi in piazza a Washington per manifestare contro il razzismo.

A 57 anni dal celebre discorso di Martin Luther King “I have a dream” – “Ho un sogno”, l’America è ancora costretta a fare i conti con episodi di violenza nei confronti di persone di colore.

“Siamo qui per testimoniare, per rimanere svegli, per ricordare da dove siamo venuti e per considerare attentamente dove stiamo andando”. Martin Luther King III, figlio della defunta icona dei diritti civili, si è rivolto così a tutte le persone che si sono radunate a Washington. Tra i presenti alla manifestazione anche le famiglie degli afroamericani recentemente uccisi o feriti dalla polizia, Jacob Blake, George Floyd, Breonna Taylor ed Eric Garner.

Il raduno commemorativo è arrivato a pochi giorni dal ferimento da parte di agenti dell’afroamericano Jacob Blake, 29 anni, a Kenosha, in Wisconsin. I poliziotti lo hanno colpito sette volte alla schiena causandogli la paralisi dalla vita in giù. Ora è in ospedale.

Alla marcia è intervenuta la sorella di Floyd, Bridgett, che ha esortato la folla a “essere il cambiamento”, e a far sentire la propria voce, anche per il fratello George che non può più far sentire la propria. E’ stato ucciso durante l’arresto da un agente della polizia.

29 agosto, 2020