Il giornale di mezzanotte - Musica - Il cantante pubblica foto mentre impasta e la collega prenota una margherita

Condividi la notizia:











Roma – (g.f.) – Marco Mengoni prepara la pizza e Laura Pausini ne ordina una.

Il cantante di Ronciglione ha postato due foto su Instagram in cui è alle prese con l’impasto di una pizza, che poi passa al forno per la cottura.

Non si sa bene quale sia stato il risultato finale, ma la collega Laura Pausini va sulla fiducia e ne ordina una. “Una margherita per favore”, scrive Pausini, corredando il messaggio con un cuoricino.

Qualche utente fa notare come non sia una novità per Mengoni, che evidentemente ha una passione per la pizza, non solo mangiarla.

Ma pensando a Mengoni e Pausini insieme, viene da pensare che Marco sia tornato e adesso prepari pizze.

Rimando alla celebre canzone che ha lanciato Laura Pausini, La solitudine, in cui si parlava di un Marco che se n’era andato e non ritornava più.

Mengoni dal canto suo ha spiegato il suo esperimento da pizzaiolo: “L’estate italiana – ha scritto Mengoni – rispetta la tradizione dell’80-20. Per l’80% del temo sudi e fatichi davanti al forno, per il restante 20% ti godi la pizza”.

Sul risultato: “Sembra buona, però”. Ma non si può chiedere al pizzaiolo se la sua pizza è buona. Occorre attendere il giudizio esterno di Laura Pausini.

Condividi la notizia:











10 agosto, 2020