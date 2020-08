“Marini, Muroni e Achilli firmino la sfiducia ad Arena”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Crisi in comune - Alvaro Ricci ai 3 consiglieri FI dopo che si sono autosospesi dalla maggioranza: "Altrimenti il loro è il solito teatrino politico per ottenere più potere"

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Marini, Muroni e Achilli sottoscrivano con l’opposizione la sfiducia al sindaco Arena”. Alvaro Ricci (Pd) sta assistendo alle autosospensioni da parte dei consiglieri Forza Italia e ha il forte sospetto che si tratti del solito teatrino politico.

Per fugare ogni dubbio, ha pensato di “aiutare” i colleghi di maggioranza in un momento così sofferto.

“Solo questa – fa notare Ricci – sarebbe un’azione forte, che produrrebbe un cambio di passo azzerando quest’esperienza. Alle parole facciano seguire i fatti, sennò è il solito teatrino e Marini ne diventa protagonista”.

Alvaro Ricci è pronto. “Mi faccio promotore per raccogliere firme nell’opposizione. I tre consiglieri di Forza Italia si aggiungano, dimostrando linearità e serietà. Marini, poi, darebbe concretezza alle parole di critica sulla situazione politica e sull’attuale maggioranza”.

Viceversa: “Siamo alla solita alchimia politica, non si sa dove vogliono andare a parare. Se non, sistemare questioni di equilibri interni a Forza Italia o ottenere più potere, magari con il cambio di un assessore”. Rimpasto in giunta prospettato dal sindaco Arena e ieri ribadito anche dal commissario di Forza Italia, Proietti.

“Tutte situazioni che la gente – insiste Ricci – soprattutto in questo momento non comprende e di cui è stufa. Non se ne può più.

Invece, sottoscrivano una mozione di sfiducia con l’opposizione e diventino protagonisti positivi di questo disastro. Mi aspetto una dichiarazione da parte dei tre”.

Ricci fatica a comprendere le ultime mosse dentro Forza Italia. In consiglio comunale il capogruppo Marini che si autosospende dalla maggioranza e restituisce la delega all’Ambiente e poi i suoi due colleghi di partito che lo seguono a distanza di pochi giorni.

“Il capogruppo FI ha provocato formalmente la crisi. Sapeva a cosa andava incontro, mettendosi in contrapposizione con il sindaco Arena”.

L’autosospensione, poi: “Cosa significa? O sei dentro o sei fuori, non esistono vie di mezzo.

La sola azione forte per avere un cambio di passo è azzerare l’esperienza Arena sottoscrivendo una mozione di sfiducia”.

