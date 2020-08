Matteo Cianchelli vince negli 800 metri e ottiene un nuovo personal best

Sport - Atletica - Bene anche i velocisti - Le gare riprenderanno dopo il 22 agosto

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ultima prova stagionale per gli atleti dell’Alto Lazio, impegnati sabato 8 agosto al “Guidobaldi” di Rieti in una manifestazione a carattere interregionale, alla ricerca di ulteriori miglioramenti cronometrici, prima della breve pausa estiva a cavallo del ferragosto.

Centra l’obiettivo Matteo Cianchelli che si migliora nella prova degli 800m. guidando e vincendo la terza serie con autorità e fermando i cronometri col suo nuovo personal best di 2’06”20. Peccato soltanto non aver potuto correre in seconda serie, dove sicuramente avrebbe potuto fare meglio spinto da avversari più qualificati.

Bene i velocisti, anche se un po’ frenati da un fastidioso vento contrario come nel caso di Giovanni Canta che corre i 200m. con -3.3 non riuscendo a scendere sotto i 23”0 come si era prefisso ma realizzando comunque un discreto 23”48 che la dice lunga sui suoi ultimi miglioramenti tecnici.

Manuel Gentile non riesce a ripetere l’ottimo risultato della scorsa settimana sui 100m. e si deve accontentare di un crono di 11”77 e ritorno alle gare per Lohaijt Botticelli che si cimenta anche lui sui 100m.

Dopo questa gara meritato riposo per tutti gli atleti impegnati in questo periodo di gare e ripresa delle attività agonistiche dopo il 22 agosto.

Atletica Alto Lazio

9 agosto, 2020