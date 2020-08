Maury’s Com Cavi Tuscania, riconfermato lo staff sanitario

Sport - Pallavolo - L'équipe sarà ancora una volta coordinata dal dottor Domenico Potestio

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Tutto pronto in casa Tuscania Volley per l’avvio della preparazione atletica in vista dell’esordio domenica 18 ottobre a Montefiascone con Sabaudia.

A vigilare su uno dei momenti più delicati e importanti della stagione sarà un’equipe medico-sanitaria di prim’ordine, ancora una volta coordinata dal dottor Domenico Potestio.

Specialista in Ortopedia e Traumatologia, consulente ortopedico dell’Arma dei carabinieri, già membro della Faculty Anca della società

italiana di Artroscopia e attualmente membro del comitato educational della società italiana artroscopia ginocchio arto superiore sport cartilagine e tecnologie ortopediche.

“Ritengo che lo staff sanitario sia di primissimo livello – commenta – grazie anche alla presenza della confermatissima fisioterapista Erika Beatriz Acevedo, e del nuovo innesto Mauro Fringuelli che sostituirà Gaetano Bultrini. Infine c’è Mauro Fringuelli. Massofisioterapista e infermiere che si occuperà di massaggi e scarichi, prima e dopo allenamenti e partite.Domenico Potestio

