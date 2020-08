Genova - Diversi feriti, tra cui due bambini

Condividi la notizia:











Genova -Maxi tamponamento sulla A12, coinvolte 6 auto e un tir.

Sei auto e un tir sono state coinvolte in un incidente sulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Chiavari e Rapallo. Il maxi tamponamento intorno alle 11 di questa mattina all’altezza del chilometro 34.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo pesante, per cause ancora da chiarire, avrebbe tamponato le macchine. Nello scontro sono rimaste ferite diverse persone. Tra loro anche due bambini. Entrambi sono stati portati all’ospedale Gaslini di Genova, uno in elicottero e l’altro in ambulanza.

La centrale del 118 ha fatto affluire ambulanze da Lavagna, Chiavari, Rapallo e Ruta.

Il tratto autostradale dell’incidente è stato chiuso.

Condividi la notizia:











12 agosto, 2020