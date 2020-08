“Mense, Mauro Rotelli e Mario Rossi devono in solido 140mila euro al comune”

Viterbo - Comune - Barelli (Forza civica) in consiglio ha chiesto lumi sul procedimento che deriva dalla sentenza della corte dei conti

Viterbo – Mense, il comune chiede i soldi all’ex assessore Mauro Rotelli e al dirigente Mario Rossi, 140mila euro. Una settantina a testa. La somma fa riferimento alla sentenza della corte dei conti che riguarda la vicenda mense scolastiche.

Una situazione che si protrae da tempo.

Sembrava che una compagnia assicurativa dovesse versare quanto richiesto all’allora assessore comunale e al dirigente, ma a quanto ha appreso in consiglio comunale Giacomo Barelli (Forza civica), la situazione è diversa.

“La novità appresa – ricorda Barelli – a seguito dell’approfondimento che ho chiesto in sede di consuntivo, è dei 140mila euro chiesti dall’amministrazione comunale in solido a Rotelli e Rossi.

Ho domandato alla dirigente se li avessero recuperati e in base alla nuova documentazione è venuto fuori che l’assicurazione non interviene nel caso di Rotelli e quindi l’amministrazione ha messo in mora per il pagamento i diretti interessati.

Adesso vedremo se in fase di bilancio preventivo, essendo la pratica in esecuzione ed essendoci una messa in mora, hanno versato il dovuto o meno”.

8 agosto, 2020