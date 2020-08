Il giornale di mezzanotte - Santa Rosa - Pioggia di commenti alla clip realizzata da Tusciaweb sul trasporto del 3 settembre che quest'anno non ci sarà a causa del Covid - VIDEO

“Meraviglioso ed estremamente coinvolgente”. “Video storico”. “Come viterbese te ne sono grato”.

Sono solo alcuni dei tanti commenti e messaggi arrivati alla redazione e al direttore Carlo Galeotti dopo aver visto il video su Santa Rosa realizzato da Tusciaweb.

Quasi sette minuti di emozioni, immagini, sudore, lacrime e passione. Quelle stesse sensazioni che si provano la sera del tre settembre e pure nei giorni precedenti.

Quest’anno, a causa del Coronavirus, del rischio contagi e degli assembramenti da scongiurare, la macchina non passerà. Non ci sarà il trasporto. Ed ecco come è nata l’idea del video, proprio perché tutto questo non si perda e perché, vedendolo, tutti possano sentirsi “d’un sentimento”. E’ stato fatto anche per omaggiare i facchini, la città e i viterbesi e per far conoscere nel mondo questa straordinaria festa.

Uno tra i primi a diffondere la clip sui social è stato Raffaele Ascenzi, che di Gloria è l’ideatore. “Grazie a Carlo Galeotti e a tutta la redazione! Viva Santa Rosa!”, ha scritto nel post sotto al quale appare anche un commento da Nola: “Viva Santa Rosa da Nola… Vi siamo vicini. Noi che amiamo Nola. Noi che amiamo Nola”. Antonello Ricci ha dato il buongiorno “in compagnia di Rosina, la santa giovinetta e la stupefacente Macchina a lei dedicata”, commentando: “Splendido video ideato e prodotto da Quotidiano Tusciaweb” e aggiungendo nel post: “Con queste parole lo presenta il direttore Carlo Galeotti ‘Il trasporto della macchina non ci sarà, ma il nostro affetto per la piccola Rosa, il nostro orgoglio per la nostra festa sono più forti di sempre. E forse quest’anno più importanti, proprio perché non potremo dar vita a una delle manifestazioni più belle e eleganti del mondo. In questo anno strano, segnato dal contagio, Tusciaweb ha voluto comunque segnare il tempo della festa di Santa Rosa, intervistando i protagonisti del trasporto. E ora con questa clip densa di passione, di emozioni, di brividi che corrono sulla pelle dei viterbesi quando vedono la loro patrona viaggiare a trenta metri di altezza’. Ditelo-in-giro!”, ha aggiunto lui. “Bella iniziativa di Tusciaweb per questo 3 settembre 2020 molto particolare, senza trasporto della Macchina di Santa Rosa. Un video completo e bello anche grazie a chi c’ha creduto: Saggini Costruzioni. Buona visione!”, scrive il parlamentare Mauro Rotelli sul suo account. Ancora: “Vi invito a guardare questo video meraviglioso – scrive su Facebook Mariam Josephine Behboudi -. Quest’anno causa Covid non ci sarà il trasporto, ma il prossimo anno la sera del 3 settembre dovete venire a vivere l’emozione più grande che esiste. Se vi emoziona il video, pensate come vi potete sentire stando lì dal vivo, vedere e sentire tutta la magnificenza dell’atto di fede e di amore infinito della mia Viterbo per la sua santa… Rosa sempre nel cuore”. “Bello, bravo Carlo sei uno dei pochi che diffonde la fede per Santa Rosa. Come viterbese te ne sono grato. A me personalmente dispiace molto del mancato trasporto, ma nessuno potrà mai bloccare la mia fede verso la piccola Santa”, è il messaggio di Gianni Ricci della Provideo (che ha messo a disposizione le immagini). “Grazie, video storico”, scrive Marco Sensi, patron delle Terme dei Papi. La clip ha emozionato anche chi ne è stato protagonista come il capofacchino Sandro Rossi e il presidente del Sodalizio Massimo Mecarini che sul video hanno detto “meraviglioso ed estremamente coinvolgente”, il primo, e “stupendo”, il secondo. – Sollevate e fermi! Avanti! Evviva Santa Rosa!

30 agosto, 2020