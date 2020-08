“Michelle Obama, siediti e guarda! Stiamo costruendo un’economia ancora più grande di prima”

Washington - Donald Trump replica alle accuse di incompetenza rivoltegli dalla moglie dell'ex presidente degli Usa

Washington – “Qualcuno, per favore, spieghi a Michelle Obama che Donald J. Trump non sarebbe qui, nella bellissima Casa Bianca, se non fosse per il lavoro svolto da suo marito Barack Obama”. Con queste parole Donald Trump, presidente degli Usa, ha risposto alle dure critiche rivoltegli da Michelle Obama.

La moglie dell’ex presidente degli Usa Barack Obama, aveva detto: “Trump è il presidente sbagliato per il nostro paese. Ha avuto tempo più che sufficiente per dimostrare di poter fare il suo lavoro, ma non è in grado di affrontare questo momento. Semplicemente, non può essere la persona di cui abbiamo bisogno. E’ quello che è”.

La risposta di Trump su Twitter non si fa attendere a lungo. “Io e la mia amministrazione abbiamo costruito la più grande economia della storia, di qualsiasi paese – ha scritto l’attuale presidente degli Usa -, abbiamo salvato milioni di vite e ora stiamo costruendo un’economia ancora più grande di prima. Il lavoro procede, Nasdaq è già ai massimi storici, il resto seguirà. Siediti e guarda!”.

“L’amministrazione Obama-Biden è stata la più corrotta della storia – conclude Trump -, compreso il fatto di essere stata beccata a spiare la mia campagna, il più grande scandalo politico della storia del nostro Paese. Si chiama tradimento e altro ancora”.

18 agosto, 2020