Il militare italiano ferito a Beirut è di Bitonto, il sindaco: “A Roberto e alla sua famiglia l’abbraccio di tutti noi”

Beirut - Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi

Condividi la notizia:











Beirut – Non sono gravi le condizioni di Roberto Caldarulo, il militare italiano 40enne rimasto ferito in seguito alle due esplosioni nella zona portuale della città di Beirut.

Caldarulo, caporal maggiore dell’esercito, ha ricevuto in queste ore molti messaggi di affetto e solidarietà, tra cui quello di Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto, comune in provincia di Bari dove il militare risiede.

“A Roberto e alla sua famiglia vada l’abbraccio di tutta la comunità bitontina e pugliese – ha scritto su un post su Facebook il primo cittadino -. Non riesco neanche ad immaginare cosa abbiano provato e quali devastanti ricordi resteranno nella memoria di questo terribile evento. Vi siamo vicini”.

Non sono state ancora completamente chiarite le cause che hanno scatenato la duplice detonazione. Al momento ci sarebbero più di 100 morti, oltre 4mila feriti e in 300mila sarebbero rimasti senza casa. Secondo un prima stima del governatore di Beirut, le esplosioni avrebbero inoltre causato oltre tre miliardi di dollari di danni materiali.

Condividi la notizia:











5 agosto, 2020