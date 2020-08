In mille in piazza per protestare contro l’uso delle mascherine

Zurigo - Nel mirino dei manifestanti le misure di protezione anti-Covid

Zurigo – Gli scettici della mascherina sono scesi in piazza nella capitale svizzera.

Circa un migliaio di persone si sono radunate oggi sull’Helvetiaplatz di Zurigo per manifestare contro le misure di protezione anti-Covid.

Come riferisce l’Ansa, i manifestanti sventolavano bandiere e striscioni con slogan come “Le mascherine sono abusi sui minori” e “Libertà, non vaccinazioni obbligatorie”.

Sembrerebbe che in un primo momento i manifestanti non indossassero le mascherine, né rispettassero le misure di distanziamento sociale. Sarebbe quindi dovuto intervenire uno degli organizzatori per invitare i presenti a indossare le mascherine: “Non vogliamo che la polizia annulli o interrompa la manifestazione. È una cosa triste, ma dobbiamo attenerci”.

29 agosto, 2020