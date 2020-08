Napoli - La donna ha precisato che la richiesta di denaro era già stata fatta in precedenti occasioni

Napoli – Minaccia e aggredisce la madre che non gli vuole prestare i soldi, arrestato 33enne.

Ieri mattina gli agenti del commissariato Poggioreale di Napoli hanno arrestato un 33enne per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’uomo aveva minacciato e aggredito poco prima la madre che si rifiutava di prestargli dei soldi.

“Ieri mattina – si legge nella nota della questura – gli agenti del commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della centrale operativa sono intervenuti in via Sedil Capuano per una lite familiare”.

A raccontare la dinamica dell’accaduto la donna aggredita dal figlio. Nella nota della polizia si sottolinea infatti che “i poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciata ed aggredita”.

Gli agenti hanno trovato l’uomo all’esterno dell’abitazione e, come specifica la nota, “lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione”.

16 agosto, 2020