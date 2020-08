“Montalto marina, la situazione assembramenti è imbarazzante”

Il giornale di mezzanotte - Anche tu redattore - Montalto di Castro - La segnalazione di un lettore: "Centinaia di ragazzi per strada senza mascherina che non rispettano le distanze"

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Il fenomeno di assembramenti a Tarquinia va in scena anche nella vicina Montalto marina.

Venerdì sera verso mezzanotte la situazione era imbarazzante: centinaia di ragazzi per strada senza mascherina che non rispettavano le distanze, alcuni alticci, disinvolti, che consumano alcool nei locali, che si passano i cellulari e si abbracciano o baciano senza nessuna limitazione.

Il fenomeno è talmente evidente e sotto gli occhi di tutti.

Di giorno lo stesso fenomeno si può osservare in alcuni stabilimenti balneari dove musica, assembramenti e tornei vanno in onda dalle prime ore della mattina. Anche qui è sufficiente una passeggiata per rendersi conto.

Io vengo dalla Lombardia e ho vissuto questa pandemia in modo severo, ho avuto amici ricoverati gravi e conosco famiglie che hanno avuto dei lutti. Sono senza parole e faccio fatica a spiegare alle mie figlie quando dico loro che devono avere comportamenti di un certo tipo se i loro coetanei li ignorano.

Avete avuto la fortuna (perché solo di questo si può parlare) di non conoscere il virus da vicino perché la densità di urbanizzazione dei vostri territori è molto bassa. Aria, sole o zona non c’entrano nulla. Con questi comportamenti vi esponente a un rischio altissimo perché il virus circola ancora e se quello “nostrano” si è attenuato quello di importazione è ancora maledettamente cattivo.

Mi rivolgo ai giovani: pensate ai vostri genitori e i vostri nonni a casa e alle persone che dovranno curarvi se doveste contrarre la malattia e le cui vite sono messe a rischio dai vostri comportamenti sciagurati. Il vostro atteggiamento farà aumentare i casi di sicuro e poterà a nuove chiusure: garantito.

Alle autorità: osservare fenomeni in violazione delle disposizioni di sicurezza e non intervenire è grave e diseducativo per quei cittadini che invece osservano le regole.

L.M.

