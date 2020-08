È morto Alberto Bauli, il re del pandoro

Verona - È stato alla guida dell'azienda di famiglia per 25 anni

Verona – È morto Alberto Bauli, uno dei più grandi manager italiani. Si è spento a 80 anni a Verona, la sua città natale.

Era il re del pandoro, ma non solo. Sotto la sua guida il marchio Bauli è diventato leader in Italia e in Europa sia nel settore dei dolci da ricorrenza, come il panettone e le colombe di pasqua, che in quello dei dolci e merendine continuative, presenti tutto l’anno sugli scafali dei negozi e supermercati italiani.

Per oltre 25 anni Alberto Bauli è stato alla guida dell’azienda di famiglia fondata dal padre Ruggero nel 1922. Con lui l’azienda ha proceduto a una serie di acquisizioni strategiche che hanno accresciuto il volume d’affari e il peso della Bauli nel mercato dolciario. Nel 2006 la Bauli ha acquisito la Doria, poi nel 2009 ha rilevato dal gruppo Nestlé i prodotti da forno commercializzati con i marchi Motta e Alemagna.

Alberto Bauli ha ricoperto per molti anni anche la carica di consigliere e presidente nella Banca Popolare di Verona, poi Banco Popolare. Avrebbe compiuto 80 anni il 5 settembre. Lascia la moglie e tre figli.

11 agosto, 2020