E’ morto Robert Trump, fratello minore di Donald

New York - Il presidente degli Stati Uniti: "Era il mio migliore amico, mi mancherà moltissimo"

New York – Robert Trump, il fratello minore del presidente degli Stati Uniti Donald, è morto ieri sera in un ospedale di New York, dove era ricoverato in gravissime condizioni.

“È con il cuore pesante che condivido che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto pacificamente stasera (ieri, ndr) – ha dichiarato Donald Trump -. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico. Ci mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. La sua memoria vivrà per sempre nel mio cuore. Robert, ti amo. Riposa in pace”.

Uomo d’affari e molto vicino al fratello, aveva 71 anni. Già a giugno era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Mount Sinai di New York. Ad aggravare la situazione in queste ultime settimane pare sia stata una sua recente caduta.

Sposato e divorziato dopo 25 anni di matrimonio, nel 2007, Robert aveva iniziato una nuova relazione la sua ex segretaria, Ann Marie Pallan, diventata sua moglie a marzo. Non aveva figli ma ha cresciuto e dato il suo cognome al figlio della sua prima moglie Blaine Trump, Hollister Trump-Retchin.

16 agosto, 2020