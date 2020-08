Mosca, 42 mila multe per aver viaggiato sui mezzi pubblici senza guanti e mascherine

Russia - L'importo totale delle multe corrisponde ai circa 2,5 milioni di euro

Mosca – In due mesi, d metà maggio a metà luglio, sui mezzi pubblici di Mosca sono state multate 42 mila persone per non aver rispettato le norme anti-Covid. La normativa prevede a Mosca dal 12 maggio l’utilizzo di guanti e mascherine in tutti i luoghi pubblici chiusi, tra cui anche i mezzi di trasporto.

Secondo quanto riferisce Oleg Ivanov, vice capo dell’ente comunale di controllo finanziario, l’importo totale delle multe è di 210 milioni di rubli, corrispondenti a circa 2,5 milioni di euro.

“Prima di tutto – ha spiegato Ivanov all’agenzia Interfax – cerchiamo di spiegare ai passeggeri la necessità di indossare guanti e mascherine”.

Anche i negozi della capitale russa sono stati multati per non aver rispettato le norme anti.Covid per un totale di circa 300 milioni di rubli, circa 3,5 milioni di euro.

