Motocross, Lupino in chiaroscuro alla ripresa del mondiale Fim

Sport - Motori - Il viterbese chiude il gran premio della Lettonia al 21esimo e al 15esimo posto

Viterbo – Oltre cinque mesi dopo il gran premio dei Paesi Bassi di Valkenswaard, il campionato mondiale motocross Fim 2020 ha ripreso il suo cammino dal circuito Zelta Zirgs di Kegums con il gran premio della Lettonia, terzo round iridato della stagione. Il lungo stop causato dalla pandemia da Covid-19 e le misure sanitarie previste per evitare il contagio hanno stravolto completamente l’usuale format di gara che è stato condensato in una sola giornata.

Dopo questo difficile periodo Alessandro Lupino ha affrontato le prove con qualche tensione di troppo e sfortunatamente non è riuscito a fare meglio del 23esimo tempo nel turno cronometrato che ha decretato lo schieramento al cancello. Costretto a partire da posizione defilata, il viterbese è stato autore di una discreta rimonta nella prima manche che l’ha portato a chiudere a ridosso della zona punti, 21esimo. Nella seconda Alessandro è sceso in pista più rilassato e grazie a un buon ritmo ha tagliato il traguardo in 15esima posizione.

Il tracciato di Kegums ospiterà mercoledì prossimo il gran premio di Riga, quarto appuntamento del mondiale 2020 e seconda gara di tre consecutive che saranno disputate sullo spettacolare circuito lettone.

Alessandro Lupino: “Dopo tutti questi mesi lontano dalle competizioni quando sono sceso in pista per le prove ero un po’ teso e non riuscivo a guidare sciolto come avrei voluto. In queste particolari condizioni ho sbagliato completamente la qualifica e in gara non è semplice centrare delle buone partenze quando sei costretto a schierarti 23esimo al cancello. Nella prima manche infatti mi sono ritrovato parecchio indietro in partenza e sono riuscito a rimontare fino alla ventunesima posizione. Nella seconda ero più tranquillo e sono rimasto concentrato per tutta la durata di gara riuscendo a terminare al 15esimo posto. Dopo metà gara, quando i miei avversari hanno iniziato ad accusare la fatica, mi sentivo molto bene e ho guidato come ho voluto fino alla bandiera a scacchi. Questo formato di gara in una sola giornata mi piace e non vedo l’ora di scendere ancora in pista mercoledì prossimo per migliorare ulteriormente le mie prestazioni”.

10 agosto, 2020