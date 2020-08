Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Intervento di polizia locale e sanitari del 118

Viterbo – Motorino contro auto, due feriti.

Incidente ieri intorno alle 19,30 tra via Monte Bianco e via Monte Nevoso. Per cause da accertare un motorino con a bordo due persone si รจ scontrato con una Fiat Panda.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e la polizia locale per tutti i rilievi del caso.

I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di Belcolle ma non sarebbero in gravi condizioni.

8 agosto, 2020