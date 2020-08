Movida, si potenziano i controlli mentre le discoteche ricorrono al Tar

Coronavirus - Pronti a opporsi alla chiusura i gestori dei locali da ballo

Roma – La chiusura delle discoteche non va giù ai gestori dei locali. Così ieri, attraverso il loro sindacato di categoria, il Silb, hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro l’ordinanza del governo. Ordinanza che prevede anche l’obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6, anche all’aperto.

La movida comunque, nonostante lo stop ai balli su tutto il territorio nazionale, non si ferma. Ci si organizza, si mettono in campo maggiori controlli e si cerca di andare avanti per salvare quel che resta di questa strana estate Covid.

Il Viminale ha inviato una circolare ai prefetti invitandoli a organizzare i controlli in tutta Italia, coinvolgendo i sindaci e la polizia locale. Gli occhi sono puntati soprattutto sui centri più affollati: dal litorale alle città.

A Sabaudia l’uso delle mascherine all’aperto, da ieri sera, è un punto fermo anche per gli eventi con distanziamento organizzati in piazza del Comune. “Che sia la presentazione di un libro o un concerto o la proiezione di un film, in ogni evento pubblico– spiega la sindaca Giada Gervasi al Messaggero – ci comporteremo in base alle disposizioni vigenti. Controlli puntuali saranno effettuati su tutto il territorio”.

Il rischio è sempre quello: sanzioni da 400 a 1000 euro per chi non indossa il dispositivo di protezione e chiusura dei locali se non rispettano le norme.

“Per l’ordinanza sull’uso delle mascherine nella zona della movida c’è chi mi ha deriso – sottolinea il sindaco di Ponza, Franco Ferraiuolo, dalle pagine del Messaggero – ora noto con piacere che è un provvedimento nazionale”.

18 agosto, 2020