Muore in un incendio nel bosco il “poeta” Giuseppe Ercoli

Grotte di Castro - L'80enne era molto conosciuto e stimato - La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria - FOTO E VIDEO

di Elisa Cappelli

Grotte di Castro – Muore in un incendio nel bosco, se ne va il “poeta” Giuseppe Ercoli.

Ha perso la vita ieri l’80enne di Grotte di Castro, mentre si trovava di fronte a un muro di fiamme che stavano divorando il bosco e una piccola parte del suo terreno, dove aveva qualche albero di ulivo.

Probabilmente era per questo che si trovava lì con la sua auto, per andare ad occuparsi della sua piccola proprietà, ma forse non si aspettava di trovarsi davanti un incendio enorme.

Non è ancora chiara la dinamica della morte di Giuseppe Ercoli: forse ha disperatamente tentato di spegnere le fiamme con dei mezzi di fortuna o forse ha avuto un malore a causa del fumo. Solo le indagini degli inquirenti potranno stabilirlo. L’unica cosa certa è che l’incendio era troppo grande e non gli ha dato scampo.

Le fiamme hanno divorato anche la sua macchina.

Il rogo era partito intorno alle 13,30 in località Pian del grano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli, la protezione civile, la polizia locale, i carabinieri e l’elisoccorso del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile hanno continuato a domare le fiamme per tutto il pomeriggio.

La salma dell’80enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Giuseppe Ercoli era una persona molto conosciuta a Grotte di Castro, pare che in molti lo chiamassero “Peppe er Capoccia”.

Declamava poesie ed era considerato una sorta di poeta del paese. Era amato e ben voluto da tutta la comunità di Grotte che è scioccata per la sua morte drammatica.

Giuseppe Ercoli declama una poesia

8 agosto, 2020