Muratore cade dal balcone e muore

Enna - L'incidente è avvenuto questo pomeriggio - La vittima aveva 62 anni

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio a Valguarnera, vicino Enna. L’uomo stava eseguendo dei lavori di muratura sul terrazzo quando improvvisamente è rovinato a terra.

Per lui non c’è stato nulla da fare: il personale del 118 intervenuto immediatamente sul posto, con l’eliambulanza, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, avvertiti dai vicini di casa.

11 agosto, 2020