Navalny atterrato a Berlino, sarà curato in Germania

Russia - Il trasferimento dopo un braccio di ferro con Mosca - L'oppositore di Putin è finito in coma per un sospetto avvelenamento

Berlino – Alexei Navalny è finalmente atterrato a Berlino.

L’oppositore russo, finito in coma per un sospetto avvelenamento, sarà curato in Germania. La decisione è stata presa dopo un lungo braccio di ferro con Mosca: da una parte la moglie, i famigliari e l’intero entourage del 44enne, dall’altra i medici dell’ospedale russo per i quali trasferirlo sarebbe stato troppo pericoloso per le sue condizioni di salute.

Il blogger e oppositore russo si era sentito male durante un volo da Tomsk a Mosca

giovedì, e il suo aereo aveva eseguito un atterraggio d’emergenza a Omsk: il suo entourage sospetta che sia stato avvelenato con un tè che Navalny ha bevuto poco prima di partire.

Gioisce del trasferimento in Germania la moglie, che su Instagram scrive: “Grazie per la vostra perseveranza. Senza il vostro sostegno non ce l’avremmo fatta!”. “Un grande grazie per il vostro sostegno. La lotta per la vita e la salute di Alexei è appena cominciata e restano ancora molte prove da superare, ma ora almeno un primo passo è stato fatto”, ha scritto invece su Twitter la portavoce Kira Iarmych.

22 agosto, 2020