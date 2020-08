“Negato lo sbarco a un aereo italiano in Libia: inconcepibile”

Politica - Il senatore Umberto Fusco annuncia un'interrogazione al ministro della Difesa per chiedere un’audizione in commissione

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Ciò che è successo ieri pomeriggio in Libia ha dell’incredibile.

All’arrivo a Misurata di un aereo militare italiano con 40 militari a bordo, chiamati a svolgere operazioni di supporto, in ricambio del contingente impiegato in loco, è stata negata l’autorizzazione allo sbarco per mancanza di visto sui passaporti, di fatto costringendo i militari a bordo a tornare indietro alla volta di Pisa.

Tutto ciò è inconcepibile e merita spiegazioni. Tanto più se si considera il numero di immigrati provenienti dalla Libia, quelli sì senza autorizzazione, che ogni giorno sbarcano in Italia senza alcuna possibilità di rimpatrio.

Questo episodio, evidenza la scarsa considerazione che il nostro Paese ormai ha a livello internazionale e merita adozione di atti conseguenti importanti affinché quanto avvenuto non si ripeta.

Presenterò in interrogazione al ministro della Difesa richiedendo un’audizione in commissione difesa al Senato, affinché possa riferire sull’accaduto.

Umberto Fusco

Capogruppo Lega commissione Difesa al Senato

Condividi la notizia:











2 agosto, 2020