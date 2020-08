Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - È la situazione di via Alcide De Gasperi illustrata da un residente

Montefiascone – “Negli ultimi tre anni caduti quattro lampioni e non più messi”. È la situazione di via Alcide De Gasperi a Montefiascone illustrata da un residente.

“Partendo dal distributore di benzina percorrendo via Alcide de Gasperi – spiega un residente – procedendo verso la caserma dei carabinieri negli ultimi tre anni sono caduti quattro lampioni dell’illuminazione pubblica. Di questi quattro non è stato riposizionato nemmeno uno. Al loro posto sono rimasti i buchi sull’asfalto o meglio ancora delle piccole transenne”.

Dopo la mancanza di questi quattro pali dell’illuminazione la via è, in alcuni punti, quasi al buio.

“A causa della mancanza dei pali – conclude il residente – in alcuni punti la via è al buio. Al momento non interessa a nessuno. Speriamo che, dopo tre anni, il comune intervenga”.

Nel febbraio 2019 nella via a causa del forte vento, uno dei pali caduti negli ultimi tre anni, precipitò a terra durante la notte.

Il lampione occupò l’intera sede stradale rendendo difficoltoso il transito delle vetture.

Sul posto intervennero i carabinieri con una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone insieme ai vigili del fuoco di Viterbo e agli operai comunali che misero in sicurezza la zona.

28 agosto, 2020