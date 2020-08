Salute - Nessun positivo al Coronavirus segnalato, invece, alla Asl di Viterbo e a quella di Roma 4

Viterbo – Nell’Alto Lazio ancora un caso accertato dalla Asl di Rieti.

Nella Tuscia, però, è stato refertato un caso di positività al Covid-19, nell’ambito delle azioni di sorveglianza messe in campo dal team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo sui migranti, attualmente ospitati nei centri di accoglienza.

La persona refertata positiva è in isolamento domiciliare e sta trascorrendo la convalescenza al centro di accoglienza a Orte. Fornite tutte le indicazioni per le misure di prevenzione e di protezione da attivare, per contenere la diffusione del virus, grazie alla stretta collaborazione tra Asl, prefettura ed enti locali.

Un caso è stato accertato dalla Asl di Rieti: si tratta di una donna di nazionalità rumena di rientro dal paese di origine. In corso il contact tracing. Il totale dei positivi è a 9, 113 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0. Un soggetto è uscito dalla sorveglianza domiciliare.

Per quanto riguarda il territorio della Asl Roma 4: “la Regione Lazio – fa sapere la direzione sanitaria – ha comunicato che oggi non ci sono nuovi casi positivi riscontrati. Dall inizio dell’epidemia sono guarite 760 persone e sono stati effettuati 17.507 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Il totale complessivo per Comuni: (si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere: 1 positivo

Campagnano: 2 positivi

Capena: 2 positivi

Castelnuovo di Porto:6 positivi ( domiciliati presso una struttura convenzionata)

Cerveteri: 1 positivo

Civitavecchia: 1 positivo

Fiano R. : 2 positivi

Formello: 1 positivo

Ladispoli : 3 positivi

Riano: 1 positivo.

Tornando alla Tuscia, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano, a ieri alle 11, a 470 di cui 26 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Non si sono verificati nemmeno nuovi casi di guarigione dal Covid-19.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 1 è ricoverata in una struttura ospedaliera regionale, 2 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 441 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 16582 tamponi, 169 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 194 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4127 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Coronavirus, i numeri della Tuscia Casi totali: 474 (144 a Viterbo; 330 in provincia)

Attualmente positivi: 7

Guariti: 441

Morti: 25 + 1 In quarantena: 194

Usciti dalla quarantena: 4085 Comuni con ancora positivi

Orte: 10 casi (9 guariti) + 1 migrante

Montalto di Castro: 8 casi (6 guariti)

Proceno: 2 migranti positivi Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

5 agosto, 2020