Il neo-amministratore delegato di Ubi Miccichè “debutta” a Pescia Romana

Montalto di Castro – Gaetano Miccichè debutta come amministratore delegato di Ubi banca nella filiale di Pescia Romana, a Montalto di Castro. Secondo quanto riporta Affari italiani, il manager siciliano, che solitamente trascorre le vacanze a Capalbio, si è recato ieri mattina nella sede montaltese della banca per un saluto ai dipendenti e al direttore dell’agenzia.

Miccichè è stato nominato amministratore delegato di Ubi giovedì. La visita alla filiale di Pescia Romana, quindi, è la sua prima uscita ufficiale nella nuova veste.

Il manager si sarebbe presentato ai dipendenti come “un collega” e avrebbe salutato promettendo: “Ci vedremo a fine mese”. Affari italiani ipotizza che la sua presenza in una sede in provincia di Viterbo sia un segnale di apertura verso il viterbese Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi.

8 agosto, 2020