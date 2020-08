“No al megaparco eolico a Tuscania senza se e senza ma”

Ambiente - Ebe Giacometti (Italia Nostra): "Una tale mostruosità non può diventare il simbolo della campagna viterbese"

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Per Italia Nostra il megaparco eolico di Tuscania è da respingere senza se e senza ma. La visione degli atti tecnici del progetto ci ha lasciato senza parole. Come si può pensare di circondare letteralmente di altissime torri un gioiello quale la cittadina della Tuscia?

Va precisato inoltre che le pale, alte 250 metri, svetterebbero su colline anche più basse andando a rappresentare dei nuovi picchi nell’orizzonte del paesaggio incontaminato e vincolato della Tuscia e dando vita, di fatto, ad un nuovo assetto.

Per questo motivo, Italia Nostra anzitutto invita l’ente locale competente per territorio ad esprimere il proprio diniego ad un simile progetto nelle osservazioni alla Via. In seconda analisi, l’associazione si rivolgerà a tutti gli enti competenti, in primis il Mibact, e presenterà le proprie osservazioni.

Una tale mostruosità non può diventare il simbolo della campagna viterbese.

Ebe Giacometti

Presidente nazionale Italia Nostra

21 agosto, 2020