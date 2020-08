“Voi qui non ci dovete stare…”, picchiato in spiaggia perché di colore

Castiglione della Pescaia - L'aggressione ai danni di un 25enne del Senegal

Castiglione della Pescaia – Insultato e picchiato in spiaggia perché di colore.

L’aggressione è avvenuta sabato sorso a Castiglione della Pescaia, ai danni di Mamady Dabakh Mankara, senegalese di 25 anni, da 4 residente in Italia.

Secondo quanto denunciato, il giovane, che lavora per una fondazione che si occupa di disabili a Grosseto, aveva appena finito di sistemare il suo telo da mare all’ombra di un gazebo, quando due persone si sarebbero avvicinate a lui e lo avrebbero invitato ad allontanarsi.

“Qui non ci puoi stare, vai via. Negri di merda, voi qui non ci dovete stare…” avrebbero detto al 25enne. Dopo gli insulti, sarebbe poi partita l’aggressione fisica: il giovane raggiunto da due pugni al volto è andato al pronto soccorso di Grosseto dove è stato visitato, medicato e dimesso con una prognosi di 7 giorni per le ecchimosi sotto un occhio e un labbro tumefatto.

Tutti i presenti sulla spiaggia sono stati identificati dai carabinieri intervenuti. Mamady si dice pronto a sporgere denuncia.

3 agosto, 2020