Civita Castellana – Non dava segni di vita da giorni, pensionato trovato morto in casa.

Ieri un uomo di circa settanta anni è stato trovato senza vita in un’abitazione del centro storico di Civita Castellana. L’uomo viveva solo.

Da qualche giorno i vicini non avevano visto l’anziano e hanno segnalato la cosa alle forze dell’ordine.

Inutile l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno aperto la porta dell’abitazione, e dei carabinieri. L’uomo era già morto come constatato dal medico legale, probabilmente per cause naturali.

