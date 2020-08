“Non più una donna morta” in scena ai giardini del comune

Viterbo - La compagnia teatrale Favl sarà protagonista alle 21,30 di venerdi 21 agosto

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nell’ambito delle manifestazioni indette dal comune di Viterbo, assessorato alla Cultura, per l’Estate 2020- Eventi in convenzione la Fita di Viterbo ha stilato un programma di spettacoli che saranno portati in scena da compagnie alla stessa Fita affiliate e che si esibiranno nei siti messi a disposizione dello stesso comune.

Il primo appuntamento sarà presso i giardini di piazza del Plebiscito alle 21,30 di venerdi 21 agosto.

Sarà rappresentato a cura della compagnia teatrale Favl, una delle più rappresentative compagnie insistenti sul territorio viterbese, uno spettacolo inerente al femminicidio.

“Niuna mas” o più precisamente “Niuna muerta mas”, Non più una donna morta. Un grido che si eleva dall’Argentina in segno di protesta contro gli omicidi femminili a Ciudad; un movimento collettivo portato avanti dalla poetessa Susana Chavez nel 1995, la stessa che poi fu assassinata nel 2011.

Un grido contro la violenza che ha invaso tutta l’America e che è diventato un grido continentale, un movimento che ha coinvolto anche tramite l’hashtag tutta l’umanità.

Un lavoro che la compagnia Favl di Viterbo porterà in scena con la maestria e la professionalità che da trentacinque anni la distingue e la annovera tra le più quotate compagnie della Fita a livello nazionale.

Appuntamento quindi venerdì 21 agosto alle 21,30 nei giardini del comune in piazza del Plebiscito, prenotazione obbligatoria in ottemperanza alle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19.

Altro appuntamento per venerdi 29 agosto sempre alle 21,30 e sempre nello stesso spazio di piazza del Plebiscito con lo spettacolo La citta’ degli acrobati.

Il circo che ha sempre affascinato, verrà riprodotto in un par-terre dove acrobati, giocolieri, prestigiatori, maghi, volteggeranno con acrobazie, eccentrici salti e iperbolici marchingegni per la delizia di grandi e piccoli spettatori.

Entrata libera, prenotazione al 3405451397, posti limitati.

Fita Viterbo

