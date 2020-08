Non più due miss sul podio del Tour de France, ci sarà anche un uomo

Parigi - Christian Prudhomme, direttore della gara: “È una novità ma in altre gare si fa già da 20 anni”

Condividi la notizia:











Parigi – Non saranno più due miss a premiare i vincitori e a consegnare le maglie al termine delle tappe al Tour de France. Da quest’anno a una ragazza si affiancherà un ragazzo.

Christian Prudhomme, direttore del Tour, ha annunciato le novità in vista della partenza del giro, previsto per il 29 agosto a Nizza. “Sì, è una novità ma lo facciamo già da 20 anni in altre gare, come a Liegi-Bastogne-Liegi” ha commentato Prudhomme.

Nel 2018, quando già si vociferava sulla possibilità della riforma, Julian Alaphilippe, vincitore della classifica scalatori del Tour nel 2018, aveva commentato: “Sarebbe scandaloso poter immaginare di togliere le ragazze. Fa parte della storia del Tour de France e anche di tutte le gare. Fa bene all’immagine del ciclismo e delle donne”.

Il consueto bacio al vincitore, dato lo stato di emergenza sanitaria, per quest’anno non ci sarà.

Condividi la notizia:











20 agosto, 2020