Scendono le terapie intensive (-5) - Alto il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, sono 77mila 674 - Il Lazio è la regione con maggiore incremento

Roma – Non si arresta la crescita dei nuovi casi, oggi sono 1071.

La curva dei nuovi casi di Coronavirus in Italia continua a salire. Nelle ultime 24 ore sono 1071 e così il numero dei contagi totali, da inizio pandemia a oggi, è di 258mila 136. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quota mille casi in un solo giorno.

A far registrare più contagi sono Lazio (215, record di sempre), Lombardia (185) e Veneto (160). Incremento zero solo per la Valle d’Aosta.

Altro dato di rilievo, in questo ultimo bollettino del ministero della Salute, è quello sui decessi.

Nelle ultime 24 ore si contano 3 vittime (2 nel Veneto e uno in Piemonte). C’è quindi una discesa rispetto a ieri quando erano stati 9 i morti. Il totale, da inizio emergenza fino a oggi, è di 35mila 430.

Fa tirare un sospiro di sollievo anche il dato sulle terapie intensive. Dopo la crescita degli ultimi giorni, oggi sono 64 i pazienti registrati e quindi c’è una decrescita di 5 casi rispetto a ieri.

Aumentano gli attualmente positivi che oggi sono +825, per un totale di 17mila 503. Di questi, 924 gli ospedalizzati con sintomi più lievi (+ 5) e 16mila 515 in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore i guariti sono 243, numero che porta il totale a superare quota 205mila. Per la precisione sono 205mila 203 le persone che sono riuscite a sconfiggere il Covid-19.

Numero alto quello dei tamponi eseguiti oggi. Sono 77mila 674 (ieri 71mila 996).

Nel bollettino si segnala anche che la regione Sicilia chiarisce che di 48 soggetti positivi al tampone, 16 sono extracomunitari sbarcati a Pozzallo il 19-20 agosto.

22 agosto, 2020