Nubifragio a Potenza, allagamenti e auto sommerse

Maltempo - Automobilisti intrappolati in un sottopasso - Interviene l'esercito

Potenza РDanni e allagamenti a Potenza per un violento nubifragio che si è scatenato in città nel primo pomeriggio, trasformando le strade in veri e propri fiumi in piena.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco registrati. Al rione Rossellino gli uomini dell’esercito hanno soccorso alcuni automobilisti rimasti intrappolati in un sottopasso.

Danni sono stati segnalati anche da diversi commercianti nel centro storico.

4 agosto, 2020