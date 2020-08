Nulla di fatto nel centrodestra e intanto i civici escono allo scoperto

Civita Castellana - Elezioni comunali - Ancora nessuna intesa sul candidato sindaco tra Lega e FdI, mentre il gruppo nato su Facebook s'incontra martedì - Si capirà la consistenza del progetto

Civita Castellana – (g.f.) – Ancora fumata nera nel centrodestra. L’intesa su un possibile accordo per il candidato sindaco ancora non c’è.

Il fine settimana è trascorso senza che nulla cambiasse. A Civita Castellana, da una parte Fratelli d’Italia spinge per Luca Giampieri, perché finora investiture ufficiali il partito non ne ha avute, dall’altra la Lega, forte del risultato alle ultime comunali, vuol far prevalere la ragione dei numeri, anzi delle preferenze e far eleggere Matteo Massaini.

In mezzo Forza Italia, che non ha intenzione di proporre nomi, vorrebbe solo che la coalizione andasse compatta. Non come poco più di un anno fa, quando FdI e Lega andarono insieme e FI da sola.

Scenario da non ripetere per gli azzurri. Anche se al momento appare difficile intravedere sbocchi nell’immediato. Forse più avanti, al secondo turno. Dando per scontato che uno dei due riesca ad arrivare al ballottaggio.

Nel frattempo, Salviamo Civita, probabile futura lista civica, si appresta a passare dal virtuale al reale.

La fase 2, come la chiamano gli organizzatori, di cui ancora si sa ben poco.

“È arrivato il momento più bello e delicato – fanno sapere in un post Facebook – quello di incontrarci personalmente conoscerci, formare una lista elettorale, iniziare nella selezione dei futuri assessori e scegliere il candidato a sindaco, per poi gettare le basi nel progetto più importante, quello di formare tutti insieme il nostro programma elettorale, quello vero, non quello fatto di tante belle favole e che mai viene realizzato”.

Qualche idea c’è già, dal decoro della città al verde, passando per sociale, attività produttive, lotta alla disoccupazione e commercio. Ma anche portare a termine le opere incompiute, rivedere la raccolta rifiuti e acqua pubblica buona e sicura per tutti.

Martedì 4 agosto l’incontro. Magari faranno più in fretta dei partiti.

3 agosto, 2020