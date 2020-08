Covid-19 - Sarebbe una persona rientrata dall'Emilia - Il sindaco Emanuele Rallo: "Chiedo a tutti noi di essere seri. Né panico, né sottovalutazione"

Oriolo Romano – Nuovo positivo al Coronavirus a Oriolo Romano, è una persona rientrata dall’Emilia.

“La Asl di Viterbo ha comunicato poco fa la positività di una persona rientrata da poco dall’Emilia – si legge in una comunicazione pubblicata sulla pagina Facebook Comune di Oriolo Romano informa -. Sono state attivate le misure di quarantena, di sicurezza e di prevenzione ed è in corso l’analisi epidemiologica e l’attività di sorveglianza sanitaria”.

Il messaggio è stato ricondiviso anche sul profilo personale del sindaco Emanuele Rallo che commenta: “Ovviamente non è il buongiorno che avrei voluto dare, chiedo però a tutti noi di essere seri: il sistema ora funziona. Né panico, né sottovalutazione”.

L’invito, dunque, è a rispettare tutte le precauzioni anticontagio.

“Comportiamoci bene mantenendo le misure adeguate, un invito che non vale solo per i più giovani come a volte si intuisce in alcune letture semplicistiche, vale per tutti” scrive Rallo.

20 agosto, 2020