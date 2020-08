Obbligo di tampone per chi rientra in Emilia Romagna da Grecia, Spagna e Malta

Coronavirus - Le misure di quarantena scatteranno solo in caso di esito positivo

Coronavirus – In Emilia Romagna ci sarà l’obbligo di fare il tampone per chiunque rientri dalla vacanze in Grecia, Spagna e Malta.

Al rientro sarà necessario segnalarsi ai dipartimenti di sanità pubblica delle rispettive Ausl di residenza. Il tampone va fatto entro 24 ore dal rientro. L’obbligo di quarantena scatterà solamente se il test dovesse dare esito positivo.

Questo è quanto prevede una nuova ordinanza della Regione Emilia Romagna. Il presidente Stefano Bonaccini dovrebbe firmarla nella giornata di domani e le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore mercoledì. A riferire la notizia è il quotidiano locale Il Resto del Carlino.

11 agosto, 2020