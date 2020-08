Oggi 4 morti e 1049 nuovi contagiati

Coronavirus - 1365 casi in più, tra positivi, guariti e deceduti - In questo momento in Italia più di 24mila persone hanno il Covid

Roma – Coronavirus in Italia, gli ultimi dati aggiornati del ministero della Salute sull’emergenza sanitaria.

Nelle ultime ventiquattr’ore c’è stato un incremento pari a 1365 casi (ieri erano stati 1444). Si tratta del totale giornaliero, comprensivo delle persone decedute o guarite tra ieri e oggi.

Una quantità che porta a 268mila 218 persone il numero totale dei casi Covid in Italia dall’inizio dell’emergenza (anch’esso comprensivo di morti e guariti).

Attualmente, sul territorio italiano, ci sono 24mila 205 contagiati (+1049 rispetto a ieri, quando i nuovi positivi scoperti erano stati solo 121, indice di un andamento fortemente altalenante), di cui 22mila 868 in isolamento domiciliare, 86 in terapia intensiva e 1251 ricoverati con sintomi.

Sempre nelle ultime ventiquattr’ore sono morte quattro persone che avevano contratto l’infezione (ieri ne era morta una), per un totale di 35mila 477 malati Covid che non sono riusciti a sconfiggere il virus. 312 i guariti in un giorno: dall’inizio dell’emergenza sono 208mila 224.

Il numero di tamponi processati tra ieri e oggi è di 81mila 723. In totale sono stati eseguiti 8 milioni 591mila 341 tamponi.

30 agosto, 2020