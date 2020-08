Oggi 642 nuovi contagi, più di 400 scoperti con gli screening

Coronavirus - Ministero della Salute - In leggera salita anche i morti (7) - Nessuna regione a zero casi

Condividi la notizia:











Roma – Nuova impennata di casi di Coronavirus in Italia. Nel bollettino giornaliero del ministero della Salute vengono registrati 642 contagi su tutto il territorio nazionale, 239 in più di ieri. Il totale dei casi censiti dall’inizio della pandemia diventa 255mila 278.

Nel computo complessivo dei casi, il numero di quelli riscontrati da attività di screening supera quota 30mila. Soltanto oggi sono stati 401.

Leggero aumento del numero dei morti, oggi 7 rispetto ai 5 di ieri, per un totale di 35mila 412. Crescono, per fortuna, anche i guariti (364 contro i 174 di 24 ore fa), che si portano a 204mila 506 in totale.

Gli attualmente positivi continuano a salire, oggi di 271 unità, e si portano a 15mila 360. Da rimarcare l’aumento dei ricoverati in terapia intensiva, diventati 66 e cioè 8 più di ieri, mentre gli ospedalizzati con sintomi più lievi sono 866, 23 in più rispetto al precedente rilevamento.

Nessuna regione oggi è immune dalla crescita dei casi. Quella con l’aumento più basso è il Molise, che ne conta uno. Il maggior numero di contagi è in Lombardia, con 91, poi Emilia-Romagna (76) e Lazio (75).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 19 agosto

Condividi la notizia:











19 agosto, 2020