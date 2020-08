Oggi diminuiscono i nuovi casi (159) e sono in lieve incremento i morti (12)

Coronavirus - Ministero della Salute - I tamponi effettuati sono 24mila 036 - Cinque regioni a incremento zero: Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d'Aosta e Basilicata

Condividi la notizia:











Roma – Scendono i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Oggi ci sono 159 nuovi casi (ieri erano stati 239). Il numero dei nuovi casi totali, da inzio emergenza fino a oggi, è così di 248mila 229 contagi.

C’è una lieve crescita per quanto riguarda le vittime. Oggi si registrano infatti 12 decessi (ieri erano stati 8). Sono 35mila 166 le persone che in totale non sono riuscite a sconfiggere il Covid-19 in Italia.

Sono 129 i pazienti guariti e dimessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 200mila 589 da inzio pandemia fino a oggi.

C’è un incremento di 17 casi per quanto riguarda gli attuali postivi, un numero che porta il totale a 12mila 474 casi.

Le terapie intensive scendono di un’unità e si fermano a quota 41. In isolamento domiciliare ci sono 11mila 699 persone e i ricoveri con sintomi sono 734 (+26 rispetto a ieri).

I tamponi effettuati sono stati appena 24mila 036, quasi 20 mila meno di ieri, con il consueto netto calo della domenica. Cinque regioni non fanno registrare nuovi casi: Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata.

Va inoltre specificato che il Friuli Venezia Giulia segnala che, a seguito di una verifica interna sulla correttezza e completezza dei dati, sono stati effettuati dei ricalcoli: un decesso avvenuto in data 22/06 non precedentemente comunicato e 6 casi positivi indicati come casi da screening, in realtà casi da sospetto diagnostico. Si correggono quindi sia il totale dei decessi sia la distribuzione dei casi nelle categorie “casi da sospetto diagnostico” e “casi da screening”.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 3 agosto

Condividi la notizia:











3 agosto, 2020