Coronavirus - L'assessore regionale Alessio D'Amato: "Il numero è inferiore a quello di ieri ed è ancor più significativo, visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore"

Condividi la notizia:











Roma – “Oggi nel Lazio si registrano 184 casi e un decesso. Di questi il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%). I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari e record di accessi ai drive-in. Tenuta del sistema dei laboratori Coronet, rete efficace ed efficiente. Questo lavoro così capillare è uno stress test utile per la ripresa di settembre.

Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna per garantire la sicurezza è l’obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna vanno trasferiti in continente in maniera protetta.

Nella Asl Roma 1 sono 25 i casi nelle ultime 24 ore e di questi diciotto sono di rientro con link da Sardegna. Sei i casi individuati con link familiari, in corso le indagini epidemiologiche.

Nella Asl Roma 2 sono 75 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi trentasei sono di rientro, sei con link da Sardegna, quattro da Spagna, uno da Puglia, uno da Ucraina e uno da Romania. Altri ventitre casi di rientro hanno l’indagine epidemiologica in corso. Sei i casi individuati dai medici di medicina generale.

Nella Asl Roma 3 sono 14 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi tredici sono di rientro con link da Sardegna e una donna da Grecia.

Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi un caso di rientro da Romania e dieci casi contatti di casi positivi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 5 sono 12 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di due casi di rientro, un caso con link da Sardegna e uno da Toscana. Cinque i casi contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 6 sono 12 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi otto casi di rientro, sette con link da Sardegna e uno da Corfu’ (Grecia). Due i casi contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nelle province si registrano 35 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Frosinone sono venti i casi e si tratta di diciotto casi di rientro, dieci con link da Sardegna, quattro da Sicilia, due da Puglia e due da Spagna. Nella Asl di Latina si registrano sei casi e di questi cinque di rientro con link da Sardegna. Nella Asl di Viterbo sono cinque i casi tutti di rientro con link da Sardegna” commenta l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato.

Condividi la notizia:











23 agosto, 2020