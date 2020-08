“Ok a emendamento su responsabilità e salvaguardia dei territori del Lazio”

Lazio - Così i consiglieri regionali Salvatore La Penna (Pd) e Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti

Roma – “Grazie a un emendamento al Piano Regionale dei Rifiuti di cui siamo firmatari, è stato inserito il principio secondo il quale nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun Ambito Territoriale è necessario garantire un criterio di omogeneità territoriale, in modo da non determinare carichi ambientali eccessivi laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfi il fabbisogno dell’intero Ambito.

Crediamo sia un principio importante, teso alla salvaguardia del territorio, in particolare modo dell’area di Aprilia e di un segmento rilevante dell’area nord della Provincia pontina.

Questo principio tutela le comunità del Lazio, già gravate dalla presenza di una serie di impianti di trattamento e di smaltimento a servizio dell’intero ATO, proprio per non penalizzare e non gravare con ulteriori carichi ambientali su quei territori, chiamando tutti responsabilmente a fare la propria parte”.

Così in una nota, i consiglieri Regionali del Lazio Salvatore La Penna, Partito Democratico e Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti.

5 agosto, 2020