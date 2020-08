Ora è ufficiale, Alessandro Rossi alla Viterbese

Sport - Calcio - Serie C - L'attaccante raggiungerà il ritiro di Cascia dopo i controlli sanitari

Viterbo – (s.s.) – Alessandro Rossi è un nuovo giocatore della Viterbese.

A comunicarlo è il club gialloblù tramite un comunicato ufficiale diffuso nel primo pomeriggio.

“La Us Viterbese 1908 comunica che in data odierna sono stati programmati i tamponi per il calciatore Alessandro Rossi – si legge nella nota –. L’attaccante di proprietà della Lazio raggiungerà i suoi nuovi compagni, presso il ritiro di Cascia, non appena saranno completati i protocolli sanitari previsti”.

Classe ’97 e originario di Viterbo, il calciatore arriva nella Tuscia dopo una stagione in serie B con la casacca della Juve Stabia. In gialloblù ritrova, tra gli altri, Mamadou Tounkara, con cui ha condiviso una serie di esperienze nella primavera della Lazio.

Samuele Sansonetti

19 agosto, 2020