Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - La consigliera d'opposizione Rosita Cicoria (M5s) nel consiglio comunale di sabato - Il sindaco: "Verrà creato anche un polo riabilitativo provinciale"

Condividi la notizia:











Montefiascone – “Ospedale, da più di cinque mesi è chiusa la day surgery”. La consigliera d’opposizione Rosita Cicoria (M5s) nel consiglio comunale di sabato è intervenuta sulla situazione dell’ospedale di Montefiascone in particolare sulla day surgery e sull’ex punto di primo intervento. Il sindaco Paolini nel corso della seduta consiliare le ha risposto che a Montefiascone verrà creato un polo riabilitativo provinciale e ci sarà un intervento di ristrutturazione del reparto di geriatria.

“Dopo la chiusura dei reparti completamente ristrutturati – ha detto Rosita Cicoria – come la dialisi nel 2016 e l’ematologia, continua l’agonia del nostro ospedale con il dimezzamento dell’attività del punto di primo intervento ormai aperto dalle 8 alle 20 e la morte completa del reparto day surgery e relativo reparto operatorio, chiusi il 5 marzo 2020 per emergenza Covid e mai più riaperti. Sono più di cinque mesi che è stato chiuso il day surgery con sei unità operative: chirurgia generale, chirurgia vascolare, ortopedia della mano, urologia, chirurgia plastica e ginecologia, come mai? Anche la psichiatria è tornata a Belcolle. Negli ultimi giorni abbiamo assistito ai casi della farmacia ospedaliera, con gente malata, anche grave, sotto il sole a fare la fila tra il caposcala, i piccioni e i sacchi di biancheria. Di chi è la colpa?”.

La consigliera pentastellata ha criticato la maggioranza guidata dal sindaco Paolini.

“L’ospedale versa da anni in completo abbandono – ha aggiunto Cicoria in consiglio comunale -, nonostante sul vostro programma elettorale avete scritto la sua rinascita dicendo che avreste potenziato la day surgery, che avreste riportato il punto di primo intervento a punto di primo soccorso e ad un rafforzamento della dialisi. Ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Le ha risposto il sindaco Massimo Paolini.

“Cimarello aveva fatto un tentativo – ha spiegato il primo cittadino – per portare all’ospedale il reparto di ematologia. Sono stati risistemati gli spazi e le stanze ma non è stato possibile. Il sindaco più di alzare la voce e scrivere al direttore generale della Asl, fare denunce ed esposti e chiedere un incontro con il presidente della Regione Lazio non può fare. Non ho potere di assumere il personale che manca. Dopo le proteste per esempio è stato mandato un medico in più nella farmacia”.

Il sindaco si è soffermato su come verrà potenziato l’ospedale di Montefiascone.

“L’atto aziendale – ha aggiunto Paolini – dice che a Montefiascone ci deve essere una day surgery che lavora su cinque giorni. Come tutti gli anni nel periodo estivo viene sospesa per riaprire a settembre. Inoltre dovranno iniziare i lavori di ristrutturazione della geriatria per un importo di oltre trecentomila euro. Sono riuscito a far inserire nell’atto aziendale della Asl un polo riabilitativo provinciale a Montefiascone per cui inizieranno i lavori e sarà creato un centro riabilitativo motorio e cardiologico per tutta la provincia. Spero che a fine estate partiranno i lavori. Inoltre mi sto battendo per far sì che il nostro pat diventi un punto di assistenza h 24”.

Condividi la notizia:











12 agosto, 2020