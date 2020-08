Viterbo – (f.b.) – Otto nuovi positivi in 24 ore, cinque sono di rientro da soggiorni, alcuni dei quali in territorio italiano mentre altri dall’estero. Soltanto tre i casi “autoctoni”, tutti nel territorio della Asl Roma 4 e già collegati ad altri casi isolati nei giorni scorsi.

Nella Tuscia sono due i nuovi positivi al Coronavirus delle ultime 24 ore. Entrambi sono stati scoperti in seguito ai controlli di rientro da viaggi e soggiorni fuori dal territorio: uno è residente ad Oriolo Romano e tornava dall’Emila, l’altro è di Viterbo e veniva da un viaggio in India. Entrambi, comunque, stanno bene e sono in convalescenza a casa.