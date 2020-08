Paesaggi dell’arte, tre appuntamenti per il weekend

Tarquinia - Gli spettacoli in scena da domani alla tomba degli Anina, l'Ara della regina e i tumuli della Doganaccia

Condividi la notizia:











Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo l’anteprima di Ottobre, le avventure archeomusicali del trio Euterpe e il bandoneon di Daniele Di Bonaventura, il festival Paesaggi dell’arte prosegue a Tarquinia il prossimo week-end con tre nuovi appuntamenti allestiti nei luoghi simbolo dello straordinario patrimonio culturale di cui è custode l’antica città etrusca dell’alto Lazio.

Si parte venerdì 28 agosto alla tomba degli Anina (fondo Scataglini) con “Tactus”, progetto musicale, visuale e tattile dei Tangatamanu, frutto dell’incontro multimediale e multipoetico tra sonorità archetipiche, sperimentazione artistica, un uso non convenzionale delle nuove tecnologie

digitali, gesti, musiche.

Sabato 29 l’azione si sposta all’Ara della regina (Pian di Civita) con dei veterani della ricerca musicale senza confini spazio-temporali, i Dissói Lògoi, che hanno ideato una apposita “Suite dell’Ara” per entrare in relazione con una location particolare come quella che ospita la loro performance in formazione allargata.

Domenica 30 agosto saranno ancora i Dissói Lògoi, ma in formato di trio, a chiudere con “Nyx”, ai tumuli della Doganaccia, questo fine settimana di concerti della rassegna tarquiniense.

Paesaggi dell’arte proseguirà il 5 settembre con l’azione scenica della compagnia Yaleed intorno alle parole di D. H. Lawrence sui “Paesi etruschi”. Per chiudersi il 16 e 17 ottobre con la statuaria bellezza nordica della musica piovuta da differenti periodi nel repertorio dell’ensemble Mare Balticum.

Il festival Paesaggi dell’arte è un progetto voluto dall’assessorato alla Cultura e Turismo del comune di Tarquinia e finanziato dalla regione Lazio, direzione Cultura e politiche giovanili, ai sensi del bando per la valorizzazione del patrimonio culturale tramite lo spettacolo dal vivo; e vede la collaborazione della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale e della direzione regionale Musei Lazio.

La direzione artistica è affidata al conduttore radiofonico e archeomusicologo Emiliano Li Castro.

Tutti i concerti inizieranno alle 18,30.

Condividi la notizia:











27 agosto, 2020