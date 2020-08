“Pale eoliche a Tuscania, come mettere una centrale a biomasse a fianco al Colosseo”

Lettere - Scrive Augusto De Sanctis sull'avviso comparso di recente sul sito del ministero dell'Ambiente

Condividi la notizia:











Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Spettabile redazione di Tusciaweb, sono un appassionato d’arte che ha visitato più volte Tuscania. Oltre agli splendidi monumenti, come turista ho apprezzato la città e i suoi servizi.

Occupandomi di ambiente visito frequentemente il sito del Ministero dell’Ambiente. Ho visto che recentemente è comparso l’avviso per un grande progetto di eolico industriale con 16 enormi pale alte complessivamente 250 metri che dovrebbero circondare la città di Tuscania (si veda mappa allegata tratta dal progetto).

Le osservazioni del pubblico possono essere presentate entro il 2 ottobre 2020. Finora non sono state depositate osservazioni.

Ho visto che un progetto simile fu presentato e rigettato negli anni scorsi ma sul progetto attuale non mi è parso di vedere il dibattito che un intervento di tale portata dovrebbe comportare.

Tuscania per me è un luogo per me mitico, con le sue mura splendide, il museo etrusco e, soprattutto, la mistica chiesa di San Pietro, uno dei capisaldi del romanico italiano.

Ho trascorso giornate indimenticabili in questo luogo, immerso in una campagna splendida.

Fin da ragazzino pregavo i miei genitori di farmi visitare Tuscania, colpito dalla bellezza delle foto che avevo visto in un libro d’arte.

Questo progetto con 16 pale eoliche industriali alte complessivamente 250 metri (cioè 16 grattacieli da 60 piani), con diametro delle pale in perenne movimento 170 metri deve essere fermato.

Qui non c’entrano rinnovabili, clima ecc. L’eolico industriale può e deve contribuire alla produzione di energia pulita.

Qui è una questione di senso, di tutela di un patrimonio e di sana pianificazione.

Equivale a voler mettere una centrale a biomasse a fianco al Colosseo, oppure 10 ettari di fotovoltaico di fronte Collemaggio a L’Aquila.

Per quanto mi riguarda farò le osservazioni (chiunque può farlo), perché Tuscania è un patrimonio mondiale.

Augusto De Sanctis

Condividi la notizia:











18 agosto, 2020