“8 milioni per cittadella e casa della salute a Vetralla e Orte”

Regione - Panunzi (Pd) sullo stanziamento dei fondi

Vetralla – “Bene i fondi per la nuova cittadella della salute di Vetralla”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi.

La regione Lazio ha approvato in giunta il piano decennale in materia di investimenti in edilizia sanitaria, che stanzia per la struttura 3 milioni e 723mila euro.

“Per il Viterbese ci sono oltre 8 milioni di euro, che comprendono anche il finanziamento per la casa della salute di Orte, per la quale mi sono battuto in questi anni – prosegue il vice presidente della X commissione -.

Nella nuova cittadella della salute di Vetralla saranno trasferiti i servizi già esistenti, aggiungendone altri e risolvendo una situazione di precarietà.

Ciò renderà la rete sempre più vicina alle esigenze della popolazione, anche in questa parte della provincia. Si conferma l’attenzione dell’amministrazione Zingaretti verso la Tuscia.

Ringrazio al riguardo il presidente Zingaretti e l’assessore alla sanità D’Amato. L’uscita dal commissariamento consente di programmare investimenti sulla sanità territoriale.

Sono interventi importanti che permetteranno di realizzare nuove strutture, potenziare e completare i servizi. Le risorse per la casa della salute di Orte e la nuova cittadella della salute di Vetralla ne sono un chiaro esempio”.

6 agosto, 2020