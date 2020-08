Paperonly in trasferta a Bagnoregio

Il giornale di mezzanotte - Cultura - Domani, domenica 30 agosto, in piazza sant'Agostino

Bagnoregio – (s.c.) – Domani domenica 30 agosto, in piazza sant’Agostino, a Bagnoregio torna per il terzo mese consecutivo Paperonly, il mercatino del collezionismo di solo materiale cartaceo.

Un successo consolidato da oltre quattro anni di esperienza fatta a Viterbo sotto i portici di palazzo dei Priori l’ultimo fine settimana di ogni mese, ora in trasferta con successo nella “città che vive”.

Esperienza e apprezzamento sono già state riconfermate dalle diverse migliaia di visitatori che arrivano ogni domenica nel paese circondato dai calanchi. Gradimento per il mercatino Paperonly anche da parte dei numerosi residenti che si intrattengono a cercare tra i banchi degli espositori il libro che cercavano da tempo o il documento antico e pregiato che non si sarebbero mai aspettati di trovare.

Pezzi forti della manifestazione, come nelle due domeniche precedenti, i diversi libri e documenti antichi riguardanti la storia della città.

Una manifestazione di elevato livello culturale che trova il suo habitat naturale in Bagnoregio, posto incantevole, ben amministrato, accogliente e pieno di turisti che arrivano numerosi da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.

Il mercatino, allestito nel paese conosciuto in tutto il mondo per aver dato i natali, tra gli altri, a san Bonaventura, riserverà ai visitatori, come sempre, tantissime sorprese.

Un ringraziamento particolare, tra gli altri, va al sindaco Luca Profili, al vice sindaco Claudio Cavalloro, al presidente di Casa Civita Francesco Bigiotti e al comando di polizia locale.

PaperOnly è organizzato, nel completo rispetto delle norme anticontagio Covid-19, dall’associazione culturale Take off, grazie alla disponibilità di tutta l’amministrazione comunale di Bagnoregio, e al patrocinio di Casa Civita, e si ripeterà l’ultima domenica di settembre e di ottobre. Per info: 338/2129568.

29 agosto, 2020