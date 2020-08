Cronaca - Auto in fiamme, atti vandalici e aggressioni ai poliziotti nella zona dei Campi elisi

Parigi – Parigi a ferro e fuoco dopo il ko del Psg in Champions League.

Scontro con la polizia, auto in fiamme e distruzione. Alcuni ultras del Paris Saint Germain, sconfitto ieri sera in finale di Champion League dal Bayern Monaco, hanno messo a segno una serie di atti vandalici e violenze nella capitale francese.

La partita si è giocata a Lisbona ma alcune migliaia di tifosi parigini l’hanno seguita su dei maxischermo in città, alcuni anche allo stadio Parco dei Principi.

Dopo il match finito con la vittoria del Bayern la zona dei Campi elisi è stata messa a ferro e fuoco. Ai piedi dell’Arco di trionfo auto in fiamme o pesantemente danneggiate con calci, lancio di oggetti e armi improvvisate.

Alcuni ultras avrebbero anche aggredito i poliziotti intervenuti per tentare di riportare la calma. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per spegnere i tanti roghi accesi per le strade di Parigi.

24 agosto, 2020