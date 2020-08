Parte il ritiro della Viterbese, oggi il primo allenamento a Cascia

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Serie C - Dopo il pre-raduno del Rocchi e i due giri di tamponi la squadra di Maurizi inizia la preparazione precampionato in Umbria

di Samuele Sansonetti

Cascia – Prima i tamponi, poi un paio di allenamenti al Rocchi. Dopo un altro giro di tamponi, oggi partenza per Cascia.

La stagione della Viterbese è iniziata ufficialmente la scorsa settimana e in quella appena iniziata entra nel vivo, con il primo allenamento nella sede del ritiro estivo. In Umbria la squadra allenata da Agenore Maurizi svolgerà la preparazione precampionato in attesa degli impegni amichevoli in fase di definizione.

Anche quest’anno i gialloblù saranno impegnati su due fronti: in campionato, a partire da domenica 27 settembre, e in coppa Italia, con il calendario della manifestazione vinta dalla Juventus under 23 (che succede ai laziali nell’albo d’oro) non ancora stilato.

L’allenamento numero uno è in programma nel pomeriggio con 25 calciatori agli ordini del tecnico romano: quelli sotto contratto più alcuni giovani della Berretti di Alessandro Boccolini.

Saltato il match con la Flaminia (all’ok iniziale, comunicato dai civitonici, ha fatto seguito il dietrofront dei gialloblù per la differenza di protocolli sanitari tra serie C e serie D che rende impossibile il confronto), la dirigenza di via della Palazzina sta vagliando l’elenco delle possibili avversarie da affrontare in amichevole durante la permanenza in Umbria. In questo senso ulteriori conferme dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Viterbese – l’elenco dei convocati per il ritiro di Cascia

portieri: Gabriele Benvenuti, Matteo Biggeri, Massimiliano Maraolo

difensori: Federico Baschirotto, Edoardo Bianchi, Eros De Santis, Gabriele Macrì, Toni Markic, Ludovico Ricci

centrocampisti: Stefano Antezza, Nicholas Bensaja, Daniel Bezziccheri, Andrea De Falco, Emanuele Menghi, Simone Palermo, Gabriele Piermarini, Giuseppe Scalera, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Oliver Urso, Manuel Zanon

attaccanti: Aimone Calì, Riccardo Capparella, Matteo Menghi, Mamadou Tounkara

18 agosto, 2020